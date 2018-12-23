"القابضة للمياه": عودة الخدمة للمناطق المتأثرة نتيجة كسر خط ماسبيرو

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، أنه تم الانتهاء من إصلاح خط المياه قطر 800 مم أمام مثلث ماسبيرو، وفتح المياه مساء أمس، وعودتها للمناطق المتأثرة.

وأضافت الشركة في بيان له اليوم الأحد، أنه تم قطع المياه بالكامل عن منطقة الزمالك أمس السبت، نتيجة حدوث كسر مفاجئ بخط مياه قطر ٨٠٠ مم، أمام منطقة مثلث ماسبيرو، على الكورنيش في الاتجاه القادم من روض الفرج.

وأشارت الشركة إلى دور مسئولي منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة التابعة لمجلس الوزراء في التنسيق مع الجهات المعنية بالمرافق، كالغاز والكهرباء لتحديد أماكن خطوط الغاز، في نطاق عملية الإصلاح.​