وزير الزراعة يشيد بمشروع الـ 100 ألف صوبة زراعية

كتب- أحمد مسعد:

أشاد الدكتور عزالدين أبوستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بالمشروع القومي للصوب الزراعية، والذي يضم 100 ألف صوبة زراعية، وافتتحه الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس بمدينة العاشر من رمضان، مؤكدًا أن افتتاح هذا العدد من الصوب الزراعية غير مسبوق على مستوى العالم، ويترتب عليه ضخ كميات كبيرة من الخضروات في الأسواق وكميات أخرى للتصدير.

وقال وزير الزراعة، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده، اليوم الأحد؛ لعرض إنجازات الوزارة خلال عام 2018، إن مشروع غرب/غرب المنيا من المشروعات الواعدة، حيث يجري زراعة العديد من المحاصيل مثل: بنجر السكر، الشعير، والكانولا، والأخير محصول زيتي شتوي يتحمل الملوحة، ما يسهم في تحسين إنتاج الزيوت في مصر شرط توافر المعاصر؛ ليجد المزارع العائد المناسب ويقبل على زراعته.

وأضاف أنه في مشروع غرب/غرب المنيا يجري تسمين 400 رأس ماشية من الأمهات، مشيرا إلى أنه منذ بداية المشروع زاد الإنتاج الحيواني وحصلنا على 244 من الولدات والإنتاج اليومي من الألبان 1250 لترًا مخصصة للرضاعة، بجانب إنتاج البيع.

وأشار أبوستيت إلى أنه بالنسبة للصادرات الزراعية جرى إلى الآن تصدير 4 ملايين و950 ألف طن، وعلى نهاية العام يجري كسر حاجز الـ 5 ملايين طن بفضل جهود الحجر الزراعي، مؤكدا أن الأسواق الأوروبية مفتوحة للمنتجات الزراعية المصرية وخففت من إجراءاتها للأسواق المصرية، وجرى فتح أسواق جديدة في أمريكا الجنوبية وآسيا.

وأوضح الوزير أنه خلال الفترة القادمة سيجري تدريب متوسطي الإنتاجية من المنتجين الزراعيين بتكوين جمعيات تشاركية تمكنهم من تصدير محاصيلهم، مؤكدًا أهمية تشجيع ذلك للانتقال لشريحة ترفع من حجم الصادرات الزراعية لأن هذا من أهم العوامل لتعظيم الفائدة من منتجاتنا، مما يحقق عائدًا اقتصاديًا إضافيًا.

من جانبه، أكد الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية أن المركز مسئول عن المحاصيل الجديدة واستنباطها، لافتًا إلى أنه بالنسبة للمحاصيل الحقلية هناك 22 صنفًا يجري تداولها عبر الجمهورية وتأمين تقاوي القمح وتوفيرها سواء من القطاع الحكومي أو القطاع الخاص.

وقال سليمان إنه بالنسبة للقطن هناك أصناف عديدة عليها تداول مثل: طويلة التيلة، ومتوسط التيلة، أو فائقة الطول، وبالنسبة للخضر فإن وزير الزراعة أصدر قرارًا بتشكيل البرنامج الوطني لتقاوي الخضر للعمل بشكل جماعي لتقليل الاستيراد وتوفير العملة الصعبة.

وأضاف أن الوزارة تشارك بدور كبير في ترشيد المياه عن طريق المعاملات الزراعية مثل: الزراعة على المصاطب، والتسوية بالليزر، وتطوير الري الحقلي، واستنباط أصناف جديدة ترشد المياه والتوسع في إنتاج الأرز الهجين والأرز المتحمل للجفاف، مؤكدًا أن الفول البلدي ليس بالأمر الصعب تحقيق الاكتفاء الذاتي منه.

بدوره، أكد الدكتور نعيم مصيلحي رئيس مركز بحوث الصحراء أن المركز يعتبر أحد أجنحة وزارة الزراعة في البحث العلمي عن طريق التطوير المؤسسي، واختيار الفرق البحثية التي تعمل بجد واجتهاد، مشيرا إلى أنه جرى نشر 131 بحثًا علميًا في آخر 10 شهور وإيفاد 50 من الباحثين في 21 دولة للتدريب.

وقال مصيلحي إنه في مجالات مقاومة التصحر، فإن مركز بحوث الصحراء يقوم على تحالف قومي لتحلية المياه.

وأضاف أن مركز بحوث الصحراء أنشأ 13 تجمعًا زراعيًا جديدًا في سيناء في المجال الزراعي، وهو مشروع قومي وضخم جرى الانتهاء من جميع الإنشاءات والبنية التحتية له، وهناك أيضًا جهود كبيرة للمركز في حصاد مياه الأمطار في جنوب سيناء، حيث أعدنا تأهيل 17 كيلومترًا من الوديان القديمة من خلال سدود حجز وإضافة أراض جديدة تستفيد منها الأسر، واستغلال الأمطار وتخزينها لاستخدامها وتشجيع البدو في التوسع في زراعة أشجار الزيتون لإعطائها عائدًا اقتصاديًا جيدًا.

وأشار إلى أنه في مجال تنمية المرأة، جرى تنظيم 50 دورة تدريبية للسيدات البدويات في مرسى مطروح وشمال سيناء استفادت منها 4 آلاف سيدة حول الصناعات الجانبية للزراعات.