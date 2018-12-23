الإسكان: مهلة جديدة لاستكمال إجراءات حجز شقق الإعلان الـ10 للإسكان الاجتماعي

كتب- محمد عبدالناصر:

قال المهندس صلاح حسن رئيس جهاز مشروع الإسكان الاجتماعي، إن حجز شقق الإعلان العاشر من مشروع الإسكان الاجتماعي مستمر على الموقع الإلكتروني لصندوق التمويل العقاري حتى يوم 31 ديسمبر الجاري.

وأضاف حسن، لمصراوي اليوم الأحد، أن الحاجزين الذين دفعوا مقدم الحجز في البريد قبل يوم 15 ديسمبر الجاري هم من يمكنهم فقط استكمال إجراءات حجزهم الإلكتروني، وإرفاق الأوراق والمستندات المطلوبة، أما من اشترى كراسة الشروط ولم يدفع مقدم الحجز لن يتمكن استكمال إجراءات الحجز.

وتابع: الإعلان العاشر من الإسكان الاجتماعي يضم 60 ألف وحدة سكنية، وتم بيع ما يقرب من 310 ألف كراسة شروط، بينما دفع 220 ألف حاجز مقدمات الحجز، خلال فترة الحجز التي بدأت من 15 نوفمبر الماضي وحتى 15 ديسمبر الجاري.

وأكد أن الإعلان العاشر من الإسكان الاجتماعي تضمن نموذجين من الوحدات السكنية، الأول وحدات 3 غرف وصالة بمساحة تصل إلى 90 مترًا، والثاني غرفتين وصالة بمساحة تصل إلى 75 مترًا، بمدن (أكتوبر الجديدة، حدائق أكتوبر، بدر، العاشر من رمضان، العبور الجديدة، المنيا الجديدة، السادات الغردقة).

وتبلغ سعر الوحدة غرفتين وصالة كاملة التشطيب 185 ألف جنيه، وسعر الوحدة ثلاث غرف وصالة كاملة التشطيب 225 ألف جنيه، والأسعار قابلة للتغيير في حدود نسبة 10% كحد أقصى.

ووصل مقدم جدية الحجز، إلى 10 آلاف جنيه للوحدات غرفتين وصالة، و14 ألف جنيه للوحدات ثلاث غرف وصالة، ويتم تسليم الوحدات بعد 30 شهراً من تاريخ نهاية الإعلان، على أن يتم سداد 10 دفعات حجز ربع سنوية بواقع مبلغ 1500 جنيه للوحدات غرفتين وصالة، أو مبلغ 2000 جنيه للوحدات ثلاث غرف وصالة، وتلك المبالغ تُرد في حالة عدم التخصيص.

ويبدأ سداد الدفعات بعد 3 أشهر من انتهاء فترة التقديم بالإعلان، ويتم استكمال باقى مقدم الحجز ليبدأ من 15% من إجمالي ثمن الوحدة (تحدد طبقاً للدخل والسن) بعد الاستعلام وانطباق الشروط على المتقدم وقبل التعاقد على الوحدة بنظام التمويل العقاري.

ويتم سداد 5% من قيمة الوحدة كوديعة صيانة للمشروع وفقاً لقرار مجلس الإدارة فى هذا الشأن بحيث يتم سدادها نقداً عند التعاقد أو تقسيطها ضمن التمويل الممنوح للعميل.

ويتم سداد التمويل للوحدة على أقساط شهرية بحد أقصى 20 عاماً بنظام التمويل العقاري المدعوم بفائدة 7% سنوياً ثابتة ولا يتم تغييرها طوال فترة التمويل، ويقدم الصندوق دعماً نقدياً يصل إلى 40 ألف جنيه مصري وفقاً لدخل مقدم الطلب.