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    وزير الأوقاف الأسبق: الإسلام حرر الأمة ومنعها من الشعور بالنقص

    11:57 ص الأحد 23 ديسمبر 2018
    وزير الأوقاف الأسبق: الإسلام حرر الأمة ومنعها من الشعور بالنقص

    الدكتور محمد عبدالفضيل القوصي

    كتب - محمود مصطفى:

    قال الدكتور محمد عبدالفضيل القوصي عضو هيئة كبار العلماء، وزير الأوقاف الأسبق، إن الإسلام حرر الأمة ومنعها من الشعور بالنقص.

    وأضاف خلال الندوة التي عقدت صباح الأحد، بمقر الكلية بمدينة نصر حول "فقه المواطنة في ظل التحديات المعاصرة"، أن مصر لا تقبل أن تكون في دور المغلوب أبداً أو يؤثر فيها الغير، متابعا "لا ينبغي لمصر وهي نجمة الإسلام والمسلمين أن تكون بعيدا عن التغيير الذي يقفز بها إلى الأمام".

    وأشار إلى أن مصر تحتاج لقفزة إلى مستقبل المستقبل، لافتاً إلى أن فقه المواطنة هو فقه اجتماعي.​

    محمد عبدالفضيل القوصي هيئة كبار العلماء الإسلام

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