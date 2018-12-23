رئيس جامعة الأزهر: فكرة الكتاب الموحد إحياء للبحث العلمي

كتب - محمود مصطفى:

قال الدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر، إن الجامعة تعكف حالياً على تطبيق فكرة الكتاب الموحد، وتعميم الأمر على الكليات.

وأضاف المحرصاوي خلال كلمته في ندوة "فقه المواطنة في ظل التحديات المعاصرة"، أن فكرة الكتاب الموحد لن يقتل البحث العلمي كما يزعم البعض، بل هو إحياء له، لأن الكتاب لن يكون ثابتا وإنما يتم التغيير فيه باستمرار.

وأشار رئيس جامعة الأزهر، إلى أن الجامعة لن تألو جهدا في تثقيف طلابها، حتى يكون لها خريجين متميزين.​