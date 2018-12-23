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    وزير الزراعة: أنتجنا 1.78 مليون طن ثروة سمكية بعائد اقتصادي 30 مليار جنيه

    11:28 ص الأحد 23 ديسمبر 2018
    وزير الزراعة: أنتجنا 1.78 مليون طن ثروة سمكية بعائد اقتصادي 30 مليار جنيه

    الدكتور عز الدين أبوستيت

    كتب- أحمد مسعد:

    قال الدكتور عز الدين أبوستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن الوزارة حققت العديد من الإنجازات في ملف الثروة الحيوانية خلال الأشهر الماضية، على رأسها البدء في تصدير الخيول العربية الأصيلة للخارج، بعدد 22 خيل عربي، واستصدار 25 ترخيصًا لمنشآت تصدير أسماك، والتأمين على الماشية، وتحرير 3623 محضرًا لأماكن بيع مخالفة.

    وأضاف وزير الزراعة، خلال مؤتمر صحفي منعقد الآن في وزارة الزراعة، أن معهد بحوث الأمصال نجح في إنتاج ما يقرب من 697 مليون جرعة، وأن الإنتاج من الثروة السمكية بلغ هذا العام 1.78 مليون طن بعائد اقتصادي يقترب من 30 مليار جنيه.

    ولفت إلى المشاركة في تطوير بحيرة المنزلة بالتنسيق مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وتطوير بحيرات إدكو ومريوط والبردويل وقارون وناصر.​

    عز الدين أبوستيت وزارة الزراعة الثروة السمكية

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