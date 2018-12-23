نشاط مكثف لصالون الأوبرا الثقافي بالقاهرة والإسكندرية.. الأربعاء المقبل

القاهرة- أ ش أ:

يشهد صالون الأوبرا الثقافي نشاطا مكثفا في القاهرة والإسكندرية،حيث ينظم فعاليتين،تقام الأولى في السابعة مساء الأربعاء المقبل على المسرح الصغير بالقاهرة تحت عنوان الشعر والموسيقى ويتم خلالها الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية وتستضيف كلا من الشاعر الكبير أحمد سويلم،الموسيقار هانى نديم ، الناقد عزوز إسماعيل ، الشاعرة دعاء النمر،الشاعر السعودي علي العريفي ويديره الفنان التشكيلي أمين الصيرفي.

ويلقي الشاعر أحمد سويلم نخبة مختارة من أعماله الابداعية المتنوعة،ويتم مناقشة جماليات اللغة العربية والبلاغة والظواهر الشعرية والثقافية المعاصرة إلى جانب تناول القضايا التى تواجه اللغة العربية.

ويقام بالتوازي مساء الأربعاء المقبل على مسرح سيد درويش بمدينة الثغر صالون ثقافي تحت عنوان: "الإسكندرية ذاكرة الفنون"، حيث يتم استضافة الأديب والروائي الكبير إبراهيم عبد المجيد والفنان محمد حسني تحت إشراف الفنان أمين الصيرفى مدير الصالون.

ويتناول الحوار الابداعات السكندرية بمختلف أشكالها، كما يستعرض المشاركون نماذج من سيرة وأعمال عباقرة الفنون والآداب السكندريين إلى جانب تناول أثر الفنون فى الارتقاء بالمجتمع.

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