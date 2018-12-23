قائد الجيش الثالث يفتح تطوير مدرسة للصم وضعاف السمع بالسويس

القاهرة- أ ش أ:

قام قائد الجيش الثالث الميداني يرافقه محافظ السويس بافتتاح أعمال تطوير مدرسة "التوفيق للصم وضعاف السمع" بمنطقة التوفيقية والتي قامت قيادة الجيش الثالث الميدانى بتطويرها بالتعاون مع عدد من مؤسسات المجتمع المدني، فضلا عن مشاركتها في تطوير عدد من المدارس الأخرى بمراحل التعليم المختلفة لتوفير مستوى تعليمى لائق لذوي الاحتياجات الخاصة من الصم وضعاف السمع بمراحل التعليم الإعدادى والثانوي لتقديم فرص تعليم مناسبة لهم ليصبحوا عناصر فاعلة ومؤثرة ومنتجة فى المجتمع بما يسهم فى تحقيق التنمية البشرية والمجتمعية.

يأتي ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وتنفيذاً لأوامر الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي بتوفير الدعم لمؤسسات المجتمع المدني.

وخلال الافتتاح نقل قائد الجيش الثالث الميداني تحية وتقدير الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى لأبناء مدينة السويس الذين ضربوا أروع الأمثلة فى الصمود ضد العدوان على مدينة السويس ومايزالون يقفون خلف قواتهم المسلحة فى حماية ركائز الأمن القومى ودعم جهود التنمية الشاملة، مشيرا إلى توجيهات سيادته المستمرة بدعم المؤسسات الخدمية بالمحافظات المختلفة.

وأشاد محافظ السويس بالتنسيق المستمر مع القوات المسلحة ومؤسسات المجتمع المدني في تنفيذ العديد من المشروعات التنموية والخدمية داخل المحافظة.

فيما قدم أهالي السويس الشكر والتقدير للقوات المسلحة على ما يتم تقديمه من خدمات فضلاً عن مشاركتها فى العديد من المشاريع التنموية لأبناء مدينة السويس.

حضر الافتتاح عدد من أعضاء مجلس النواب والقيادات التنفيذية والشعبية والشبابية وأهالي مدينة السويس وعدد من الطلاب ذوى الاحتياجات الخاصة للصم وضعاف السمع.