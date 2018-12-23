السيسي يفتتح أضخم مشروع قومي للزراعات يتصدر عناوين صحف القاهرة

القاهرة- أ ش أ:

أبرزت صحف القاهرة الصادرة، صباح اليوم الأحد، الشأن المحلي وخاصة قيام الرئيس عبدالفتاح السيسى أمس بافتتاح المشروع القومي للصوب الزراعية، بمدينة العاشر من رمضان، الذى يتضمن 7100 صوبة زراعية على مساحة 34 ألف فدان، ونفذتها الشركة الوطنية للزراعات المحمية التابعة لجهاز الخدمة الوطنية للقوات المسلحة.

الأهرام:

وقالت صحيفة (الأهرام)، إن الرئيس عبدالفتاح السيسى افتتح أمس المشروع القومي للصوب الزراعية، بمدينة العاشر من رمضان، الذى يتضمن 7100 صوبة زراعية على مساحة 34 ألف فدان، نفذتها الشركة الوطنية للزراعات المحمية التابعة لجهاز الخدمة الوطنية للقوات المسلحة.

وأضافت الصحيفة أنه، خلال الافتتاح، وجه الرئيس بالانتهاء من جميع المشروعات الزراعية وفقا للجداول الزمنية المتفق عليها، خاصة «مشروع 1000 بيت زراعي» الذى تأخر 10 أشهر»، مطالبًا بسرعة الانتهاء منه، وكذلك سرعة إنجاز مشروعات الصوب الزراعية وفقا للتوقيتات الزمنية المتفق عليها، ورد اللواء محمد عبدالحى رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للزراعات المحمية، على الرئيس السيسي، مؤكدا أنه خلال هذا الشهر سيتم الانتهاء منها.

وأشارت الصحيفة إلى أن الرئيس شهد، عبر الفيديو كونفرانس، وضع حجر أساس موقع الشركة الوطنية للزراعات المحمية بمنطقة اللاهون فى الفيوم، واستفسر الرئيس عن غياب المسؤولين وشباب المحافظة خلال الافتتاح، مطالبا بوجودهم فى افتتاح أى مشروع كتقليد ثابت.

وأشارت الصحيفة إلي أن الرئيس تفقد عددا من مواقع الصوب الزراعية بالعاشر من رمضان، حيث استمع لشرح حول طريقة عملها وإنتاجيتها، كما تفقد محطة الفرز والتعبئة للزراعات المحمية.

وفي سياق ىخر ، قالت الصحيفة إن الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب أكد أن التعدي على أي صحفى أمر غير مقبول، ويعد جريمة فى حق حرية الرأى و التعبير، ون القانون يجب ان يطبق على كل من يتعدى على صحفى أثناء دية عمله وشدد الدكتور عبد العال، خلال الجلسة العامة للمجلس أمس، في تعقيبه على البيان العاجل الذى ألقاه النائب مصطفى بكرى بشأن واقعة الاعتداء على 4 صحفيين بنقابة الصيادلة ، أنه لا يوجد مجتمع صحى بدون إعلام وصحافة حرة، معلنا رفضه الاعتداء على أى صحفى.

وحول غياب طلاب الثانوية العامة عن المدارس ، قالت الأهرام إن وزارة التربية والتعليم حذرت طلاب الثانوية العامة من تجاوز نسبة المقررة للغياب لدخول الامتحان، وأوضحت أن ذلك جاء مع قرب انتهاء الفصل الدراسى الأول، حيث تبدأ الوزارة الاستعداد لامتحانات الثانوية العامة، بمشاركة أكثر من نصف مليون طالب وطالبة على مستوى الجمهورية والتى تبدأ 8 يونيو المقبل.

وفي الشأن الدولي، قالت صحيفة (الأهرام)، إنه، لأول مرة منذ 40 عاما، دخلت الحكومة الأمريكية فى حالة إغلاق جزئى للمرة الثالثة خلال 2018، بسبب الخلاف الشديد حول طلب الرئيس دونالد ترامب من الكونجرس تخصيص خمسة مليارات دولار لبناء جدار على طول الحدود مع المكسيك.

وأضافت الصحيفة أنه من المقرر استمرار تمويل نحو ثلاثة أرباع برامج لوكالات فيدرالية تابعة للحكومة الاتحادية حتى 30 سبتمبر 2019، علما بأن تمويل برامج أخري، بما فى ذلك وزارات الأمن الداخلى والعدل والزراعة، انتهى فى منتصف الليل، تزامنا مع منح إجازات مؤقتة لمئات الآلاف من الموظفين.

الجمهورية:

من جانبها قالت صحيفة (الجمهورية)، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي شهد أمس افتتاح عدد من المشروعات التنموية بمجال الزراعة في مدينة العاشر من رمضان ، وأضافت أن الرئيس شدد على ضرورة التزام الشركات المساهمة في تنفيذ المشروعات التنموية بالتوقيتات المحددة لها مسبقا، كما شدد الرئيس السيسي علي ضرورة التزام الشركات المساهمة في تنفيذ هذه المشروعات بمهامها والتوقيتات المتفق عليها مسبقا للانتهاء منها..

ونقلت الصحيفة عن رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للزراعات المحمية اللواء محمد عبدالحي قوله ، إنه سيتم الانتهاء من مشروع الألف صوبة خلال هذا الشهر على أن ينتهي المشروع بالكامل بعد شهرين.

وأشارت إلي أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أعرب عن شكره وتقديره للقائمين علي تنفيذ المشروع القومي للصوب الزراعية وكذلك للوزارات المشاركة في تنفيذه.

وقالت الصحيفة إن مجلس النواب أعرب عن استهجانه الشديد لقرار البرلمان الأوروبي في 13 ديسمبر الجاري بشأن أوضاع حقوق الإنسان في مصر. مشيرا إلى أن هذا القرار استند إلى عدد من الوقائع والتقارير غير الموثقة والمصادر المعروفة بتوجهاتها المسيسة والمنحازة.

وقال المجلس، في بيان أمس، إن هذا القرار يطرح علامات استفهام عديدة حول مدي موضوعية ونزاهة البرلمان الأوروبي. معربا عن رفضه القاطع التدخل في الشأن الداخلي المصري وتكوين القناعات وإصدار الآراء بطريق الانتقاء والاختزال.. كما أكد مجلس النواب أن القرار المشار إليه لا تأبه به مصر. إلا أنه قد يؤثر علي أي شراكة محتملة مع الاتحاد الأوروبي لمواجهة التحديات المختلفة التي تواجهها المنطقة.

وحول صرف بعض السلع التموينية ببطاقات التموين ، أشارت الصحيفة إلى أن وزارة التموين والتجارة الداخلية أكدت قبول تظلمات 25 ألفاً و849 من أصحاب البطاقات بطاقة يستفيد منها: نحو 35 ألف مواطن خلال المرحلة الثالثة للتظلم بشهر ديسمبر. حيث تم عودتهم وإدراجهم ضمن قائمة صرف التموين والخبز عن شهر ديسمبر بعد قيامهم بتحديث وتصحيح بياناتهم بموجب طلبات التظلم التي تقدموا بها بمكاتب التموين خلال الأسبوع الثالث من شهر ديسمبر 2018. وتم مراجعة البيانات الخاصة بهم وبعد التأكد من صحتها وتصحيح البيانات الخاطئة بها والتأكد أيضا أنهم من المستحقين للدعم تم عودتهم علي بطاقتهم التموينية.

وأكد الوزير الدكتور علي المصيلحي أنه لن يضيع حق أي مواطن ولن نسمح بوجود أخطاء. كما أن مكاتب التموين ماتزال تتلقي تظلمات المواطنين من خلال حصولهم علي استمارة "أداء الخدمة" وكتابة بيانات

الأخبار:

ومن جانبها قالت صحيفة (الأخبار)، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي القائد الأعلي للقوات المسلحة افتتح أمس بمدينة العاشر من رمضان المشروع القومي للصوب الزراعية الذي يعد ثاني اضخم مشروع للصوب الزراعية في العالم ويضم 100 ألف صوبة زراعية ويهدف إلى تعظيم المردود الاقتصادي والزراعي وتوفير ٢٥٠ الف فرصة عمل.

وأشارت الصحيفة إلى أن ذلك يأتي نتاجا لقرار القيادة السياسية بإنشاء الشركة الوطنية للزراعات المحمية التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، فقد أخذت الشركة علي عاتقها مسئولية إنشاء العديد من التجمعات الزراعية في المناطق الصحراوية مع تدريب الآلاف من شباب الخريجين علي أحدث النظم التكنولوجية في ذلك المجال.

وأكدت الصحيفة أن الرئيس السيسي استمع لعرض من اللواء أ.ح محمد عبدالحي رئيس مجلس إدراة الشركة الوطنية للزراعات المحمية، أشار فيه لأول موقع متكامل يتم افتتاحه من مواقع وإنجازه في هذه المدة الزمنية القياسية مع المحافظة علي تعليمات منظمات الغذاء العالمية في إنشاء البنية التحتية والإلتزام بمتطلبات العمليات الزراعية لإنتاج محاصيل آمنة طبقاً للاشتراطات الدولية، وتضمنت المرحلـة الاولــي 34.000 فـدان موزعة علي عدة مواقع منها موقع قرية الأمل بمساحة 100 فدان وجنوب أبوسلطان علي مساحة 12500 فدان ومدينة الحمام بمساحة 6000 فدان ومدينة العاشر من رمضان بمساحة 2500 فدان بالإضافة إلي 13000 فدان بمحافظة الفيوم.

علي الصعيد الأمني ومواجهة البؤر الإجرامية، أشارت الصحيفة إلي إن أجهزة الأمن بالمحافظات نجحت في مداهمة ٦٥ بؤرة اجرامية خلال أسبوع، كما تمكنت من ضبط ١٠٨٧ قطعة سلاح و١٦٧٢ قطعة سلاح أبيض، و١٢٩٧ قضية مخدرات، و١٤ تشكيلا عصابيا، وأعادت ٢٠ سيارة مسروقة، وأوضحت أن اللواء جمال عبدالباري مساعد وزير الداخلية لقطاع الامن، واللواء علاء سليم مدير الامن العام أشرفا علي هذه الحملات.

وأوضحت أن ذلك يأتي تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بمواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، ومواجهة الخارجين علي القانون، وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء، وأحكام السيطرة الأمنية، وقد قامت مديريات الأمن بالمحافظات بتوجيه الحملات بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزي.

وفي الشأن الدولي، قالت صحيفة (الأخبار)، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي قتلت 4 فلسطينيين بينهم معاق بالرصاص في مواجهات واحتجاجات "مسيرة العودة"‬ على حدود قطاع غزة مع إسرائيل أمس الأول، مشيرة إلى أنه بذلك يرتفع عدد الفلسطينيين الذين قتلوا برصاص إسرائيلي منذ بدء مسيرات العودة علي السياج الحدودي في 30 مارس الماضي إلي 239 شخصا كما أصيب 47 شخصا في المواجهات من بينهم صحفيان.

وأضافت الصحيفة أن احتجاجات حركة " السترات الصفراء " دخلت‬ أمس أسبوعها السادس على التوالي، على خلفية المشاكل الاقتصادية التي تعاني منها فرنسا، إلا أن هذه الاحتجاجات كانت أقل بشكل واضح من التي شهدتها العاصمة باريس وباقي المدن خلال الأسابيع الماضية.

وأشارت الصحيفة إلى أن متظاهري "‬السترات الصفراء" سعوا إلى تحقيق تعبئة جديدة لهم في جميع أنحاء فرنسا قبل ثلاثة أيام من عيد الميلاد ، وطالب المتظاهرون السلطة التنفيذية والرئيس إيمانويل ماكرون باتخاذ إجراءات جذرية لتحسين الأوضاع الاجتماعية.