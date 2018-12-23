رئيس الحجر الزراعي يكشف سبب ارتفاع أسعار تقاوي البطاطس

كتب– أحمد مسعد:

علّق الدكتور أحمد العطار، رئيس الحجر الزراعي بوزارة الزراعة، على ارتفاع أسعار تقاوي محصول البطاطس، قائلاً إنه جرى حظر ما يقرب من 400 طن شحنات تقاوي مخالفين للشروط الصحية والحجرية.

وأوضح العطار في تصريحات لمصراوي، أن مصر تستورد التقاوي من دول الاتحاد الأوربي فقط وهي: فرنسا وإيطاليا وبلجيكيا والدنمارك وألمانيا، لافتًا إلى أن الحجر الزراعي شدد الرقابة علي تقاوي البطاطس بعد تعرض عدد من دول الاتحاد للجفاف.

وأكد أن أسعار التقاوي هذا العام مرتفعة بسبب تعرض عدد من دول الاتحاد الأوربي للجفاف المبكر بسبب التغيرات المناخية التي يتعرض لها العالم.

وأضاف العطار، أن الشروط الحجرية لا تؤثر علي الكميات القادمة بالخارج، لافتًا إلى أن الكميات التي وصلت مصر حتى الآن بلغت 80 ألف طن تقاوي بطاطس بفارق 12 ألف طن عن العام الماضي.

ولفت إلى أن مهندسي الحجر الزراعي يقومون بفحص الشحنات بكافة الإجراءات المشددة لمنع دخول آى آفات تهدد المحصول.

وتابع أن "الأمر لا ينظر له بالكميات أكثر أو أقل من العام الماضي بل ما يكفي من المساحات المنزرعة للمحصول".

وبحسب آخر تقرير لوزارة الزراعة، فإن إجمالي الطلبات المقدمة لاستيراد تقاوي البطاطس، التي تزرع الموسم الجديد والمقدمة للجنة التقاوي بلغت 157 ألف طن، وتزرع 3 عروات متلاحقة للمحصول وهي العروة النيلية التي تزرع في أواخر أغسطس وسبتمبر ويليها العروة الشتوية (الأساسية) والتي تزرع في أكتوبر ونوفمبر، وهما يزرعان بتقاوي كسر محلي ثم العروة الصيفية وتزرع في ديسمبر وحتى أواخر فبراير وتزرع بتقاوي مستوردة من الاتحاد الأوروبي.

وتستور مصر كمية من التقاوي تتراوح بين 120-170 ألف طن بقيمة تقترب من 2 مليار جنيه، ويزرع منه حوالي 400 ألف فدان وينتج حوالي 5 ملايين طن تتجاوز قيمتها 20 مليار جنيه، ويضخ عملة صعبة بأكثر من 500 مليون دولار بما يعادل أكثر من 25% من قيمة صادراتنا الزراعية وحوالي 18% من حجم الصادرات الزراعية.