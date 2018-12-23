"نحاتة المنيا" تعرض أعمالها بـ"جاليري مصر".. اليوم

محمد عاطف

تحت عنوان "تياترو" يستضيف جاليري مصر بالزمالك اليوم الأحد، منحوتات الفنانة الشابة مي عبدالله، حيث يفتتح المعرض في تمام الساعة السابعة مساءً بحضور لفيف من الفنانين والنقاد والصحفيين، وتعرض الفنانة مجموعة متنوعة من أكثر من ٢٠ عملاً فنياً من اختيارها للرموز الإقليمية.

وصرح الفنان محمد طلعت مدير الجاليري بأن العرض بجانب أنه في إطار سياسة الجاليري لاحتضان التجارب الشابة وتقديمها بشكل محترف للجمهور، يأتي أيضاً كواجب تجاه موهبة واعدة تعرضت لهجوم ضارٍ وغير مبرر بعد انتقاد عملها النحتي الذي جسدت فيه اللاعب المصري محمد صلاح وتم عرضه في منتدى شباب العالم 2108.

مى عبد الله نحاتة شابة مصرية حصلت على لقب "نحاتة المنيا" مؤخراً بعد مشروعها الأخير عن مشاهير السينما المصرية، الذين تركوا علامة على عدة أجيال، شاركت مي في منتدى شباب العالم ٢٠١٧ و ٢٠١٨ في شرم الشيخ.

يستمر المعرض حتى 13 يناير2019 بجاليري مصر بالزمالك.