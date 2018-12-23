لجان البرلمان تواصل مناقشة عدد من مشروعات القوانين.. اليوم

كتب- أحمد علي:

تواصل اللجان النوعية بمجلس النواب اجتماعاتها اليوم الأحد، لمناقشة عدد من مشروعات القوانين وطلبات الإحاطة، حيث تناقش لجنة "الدفاع والأمن القومي" مشروع قانون المرور الجديد المقدم من الحكومة، ومشروعات القوانين المقدمة من النواب (عبدالمنعم العليمي وسيلفيا نبيل لويس وممدوح مقلد) في ذات الشأن، بالاشتراك مع مكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة، والصناعة، والنقل والمواصلات، والإدارة المحلية.

وتناقش لجنة "القوى العاملة" مشروعي قانونين مقدمين من النائب محمد أحمد فؤاد، و(60) نائباً (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس)، والنائب إيهاب عبد العظيم، و(60) نائباً (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن "ضم العاملين على حساب الصناديق الخاصة إلى الموازنة العامة للدولة" واستعراض كتاب وزارة العدل في هذا الشأن، بالاشتراك مع لجان الخطة والموازنة، والشئون الاقتصادية.

كما تناقش لجنة "الصناعة" سياسة الحكومة تجاه المساندة التصديرية (دعم الصادرات) للصناعات الوطنية ومراعاة اعتمادها بالموازنة العامة للدولة لأهميته في تحسين القدرات التنافسية للصناعة الوطنية وتوفير فرص العمل وزيادة الإنتاج للنفاذ للأسواق الخارجية في ضوء طلب الإحاطة المقدم من النائب طارق فاروق متولي في هذا الشأن، وذلك بحضور وزيري المالية والتخطيط.

وتستكمل لجنة "المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر" عرض رؤية الوزارة لدعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة وخطتها للمرحلة المقبلة، بحضور الدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، والدكتور حسن الفولي مدير الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، ورئيس جهاز تنمية المشروعات، فضلا عن مناقشة رؤية جهاز تنمية المشروعات لدعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة في محافظة الغربية وما تم إنجازه من قبل الجهاز بالاشتراك مع المحافظة، وذلك بحضور الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومحافظ الغربية أو من ينيبه، والسادة النواب أعضاء المجلس عن محافظة الغربية.

وتناقش لجنة "الطاقة والبيئة" قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 508 لسنة 2018 بالموافقة على اتفاقية قرض بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع تطوير شبكة نقل الكهرباء (مرحلة ثانية) بمبلغ 40 مليون دينار كويتي، والموقعة في الكويت بتاريخ 8 أغسطس 2018، بالاشتراك مع مكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية والخطة والموازنة.

كما تناقش لجنة "الزراعة والري والأمن الغذائي" مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون نقابة الفلاحين والمنتجين الزراعيين، بالاشتراك مع مكاتب لجان القوى العاملة، الخطة والموازنة، الشئون الدستورية والتشريعية، ومشروع القانون المقدم من النائبة جواهر الشربيني و(59) نائباً (أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس) بشأن إنشاء نقابة الفلاحين والمنتجين الزراعيين، بالاشتراك مع لجان القوى العاملة، الخطة والموازنة، الشئون الدستورية والتشريعية، ومشروع القانون المقدم من النائب محمد حلمي و(60) نائباً (أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس) بشأن إصدار قانون نقابة الفلاحين، بالاشتراك مع لجان القوى العاملة، الخطة والموازنة، الشئون الدستورية والتشريعية.

وتواصل لجنة "التعليم والبحث العلمي" مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء الجامعات التكنولوجية، بالاشتراك مع مكتب لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فيما تستمع لجنة "الإعلام والثقافة والآثار" إلى بيان وزير الثقافة الدكتورة إيناس عبدالدايم عن خطة وزارة الثقافة خلال عام 2019.

كما تناقش لجنة "الإسكان والمرافق العامة والتعمير" قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 538 لسنة 2018 بشأن الموافقة على التعديل الأول لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن دعم الحلول المتكاملة للمياه والموقع في القاهرة بتاريخ 10 سبتمبر 2018، بالاشتراك مع مكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية والعلاقات الخارجية.

كما تستمع لجنة "الشباب والرياضة" إلى خطة هيئة استاد القاهرة لتحقيق الاستغلال الأمثل لمنطقة الاستاد وتطويرها بما ينمي موارد الهيئة الذاتية لتحقيق الجدوى الاقتصادية المنشودة، فضلا عن مناقشة لجنة "حقوق الإنسان" قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 429 لسنة 2018 بشأن الموافقة على انضمام جمهورية مصر العربية إلى الميثاق العربي لحقوق الإنسان الذي اعتمده مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة بقراره رقم 270 د.ع (16) بتاريخ 23 مايو 2004، بالاشتراك مع مكتب لجنة الشئون العربية.

وتناقش لجنة "العلاقات الخارجية" موضوع "علماء مصر في الخارج.. القوة الناعمة لنهضة مصر الشاملة" بحضور نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج ووفد من علماء مصر بالخارج.