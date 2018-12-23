الآثار تعلن إخماد حريق بمحيط قلعة صلاح الدين وتكشف تفاصيله

كتب- محمد قاسم:

صرح جمال مصطفى رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية، بإخماد حريق في المشتل الخارجي الموجود خارج أسوار قلعة صلاح الدين على طريق صلاح سالم.

وأكد مصطفى في بيان صحفي في الساعات الأولى من اليوم الأحد، أن النيران كانت بعيدة تماما عن قلعة صلاح الدين حيث كانت فى الأرض الفضاء المجاورة لشارع صلاح سالم بمشتل الزهور والنباتات.



بدوره أوضح ناجى محمود مدير عام أسوار القلعة، أن كاميرات المراقبة الموجودة على اسوار القلعة رصدت نشوب حريق بالأشجار الموجود بالمشتل، وعلى الفور قام أفراد الأمن العاملين بالقلعة والتابعين لوزارة الآثار والموجودين بحجرة المراقبة، بإبلاغ الاثرين بتفتيش القلعة الذين قاموا بدورهم نحو اتخاذ الإجراءات اللازمة باستدعاء المطافئ وإبلاغ الحماية المدنية وشرطة السياحة والآثار.

وأشار إلى أن رجال الإطفاء قاموا بالتدخل السريع وإخماد النيران تماما.