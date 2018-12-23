"التضامن" تستقبل طلبات راغبي الإشراف على الحجاج بالموسم الجديد.. اليوم

القاهرة - مصراوي:

تفتتح وزارة التضامن الاجتماعى، اليوم الأحد، باب التقديم لمشرفى حج الجمعيات الأهلية لعام 1440هـ / 2019م وحتى 10 يناير المقبل، حيث تقرر فتح باب الترشيح لأعضاء الجمعيات وممثلي الجهة الإدارية الراغبين في الإشراف على حجاج الجمعيات.

وقالت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعى، إنه سيتم تقديم الطلبات للمرشحين المستوفين للشروط على الموقع الإلكتروني للمؤسسة www.hajjfoundation.org.eg ولن يتم قبول أى طلبات بوسيلة أخرى بخلاف التقديم عبر موقع المؤسسة.