غرفة الفنادق: مد مهلة تركيب كاميرات مراقبة بالمنشآت حتى 30 يونيو المقبل

كتب ـ يوسف عفيفي:

قال ماجد فوزي رئيس غرفة المنشآت الفندقية، إن الغرفة وفرت المناخ الأمثل لتأمين المنشآت الفندقية، لافتا إلى وجود قرار يلزم المنشآت الفندقية بتركيب كاميرات مراقبة بالممرات والأماكن العامة ومنافذ الدخول ومنافذ الخروج بها، وبسبب التأخر في استيفاء بعض الاشتراطات الأمنية للمنشآت الفندقية ذات الـ5 والـ4 والـ3 نجوم - وبناء على طلب الفنادق تمت مخاطبة وزيرة السياحة لمد المهلة لفترة إضافية تنتهي في 30/6/2019.

وأشار فوزي، خلال اجتماع الجمعية العمومية لغرفة المنشآت الفندقية، اليوم السبت، إلى العمل على إنشاء منظومة إلكترونية للربط بين مفردات الحركة السياحية وسيكون في مرحلتها الأولى بين غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة وغرفة المنشآت الفندقية من ناحية ووزارة الداخلية ممثلة في الإدارة العامة لشرطة السياحة والأثار من جهة أخرى.

وأضاف أن أهم ما تشمله هذه المنظومة وضع الإجراءات والآليات اللازمة الواجب اتباعها لاستخراج تصاريح الرحلات السياحية، وستكون باكورة المحافظات التي ستبدأ المنظومة بها هي: البحر الأحمر وجنوب سيناء والقاهرة وجاري العمل على تدريب العاملين بالأقصر وأسوان وباقي المحافظات.

ونوه إلى التعاون مع الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات وشرطة السياحة والأثار بوزارة الداخلية، جرى الانتهاء من البرنامج الخاص بتسجيل بيانات العاملين بالفنادق والمنشآت الفندقية، وتم تدريب المسئولين بفنادق محافظة جنوب سيناء (175 فندقا) ومحافظة البحر الأحمر (189 فندقا)، كذلك القاهرة الكبرى (146 فندقا) على إدخال بيانات العاملين بالمنشآت الفندقية والسياحية وقد بلغ عدد البيانات التى تم إدخالها ما يقرب من 000 14 بمحافظة جنوب سيناء و000 7 بمحافظة البحر الأحمر.