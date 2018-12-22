موسى مصطفى: تحالف الأحزاب المصرية يضم ٦٠ حزبًا.. وليس له توجه ديني

كتب- محمد نصار:

قال المهندس موسى مصطفى موسى، المرشح الرئاسي السابق ورئيس حزب الغد، إنهم يسعون لتحقيق الكثير من الأهداف خلال الفترة المقبلة بعد تدشين تحالف الأحزاب المصرية.

وأضاف في تصريحات على هامش حفل التدشين اليوم السبت، أن تحالف الأحزاب المصرية يضم نحو ٦٠ حزبًا سياسياً، ووضعنا في أهدافه تحقيق الحياة الكريمة للمواطنين: "مش عايزين نتكلم وندي وعود غير قابلة للتحقيق".

وتابع: "لدينا الكثير من الخطط وعلى رأسها فكرة الرأسمالية الوطنية، وإعادة تشغيل المصانع المتوقفة لتوفير فرص عمل للشباب ومحاربة البطالة في مختلف المحافظات المصرية".

وقال: "هذا التحالف له دور وطني مهم وليس له توجه ديني أو شخصي".