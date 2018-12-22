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    مكتبة الإسكندرية تتعاقد مع ورثة الفنان حسن كامي للحصول على كتبه​

    10:16 م السبت 22 ديسمبر 2018
    مكتبة الإسكندرية تتعاقد مع ورثة الفنان حسن كامي للحصول على كتبه​

    حسن كامي

    كتب - محمد عاطف:

    قال الدكتور مصطفى الفقي، مدير مكتبة الاسكندرية، إنه تم التعاقد مع ورثة الفنان الراحل حسن كامي؛ للحصول على جزء كبير من المكتبة، نظرًا لأهميتها الكبيرة للثقافة المصرية.

    وفي وقت سابق، قررت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، تشكيل لجنة برئاسة الدكتور هشام عزمي رئيس دار الكتب والوثائق القومية، لفحص وجرد كافة محتويات مكتبة الفنان الراحل حسن كامي، وإعداد تقرير مفصل عنها على الفور لما تحتويه المكتبة من مقتنيات تراثية.

    ونفذت الشرطة قرار النيابة العامة بغلق وتشميع مكتبة الفنان حسن كامي؛ ومنع التصرف في محتوياتها إلا بعد انتهاء أعمال اللجنة.

    وأضاف مصطفى الفقي في تصريحات لمصراوي: "جاءت هذه الخطوة من واقع معرفتي وإدراكي لأهمية ما تحتوي عليه المكتبة من كتب تراثية مثل النسخة الأصلية من كتاب وصف مصر وغيره من النوادر التي تضمها أرفف المكتبة".

    وتابع: "الدور الأساسي من إنشاء المكتبة هو الحفاظ على التراث، والتقارب مع الثقافات الخارجية".

    مصطفى الفقي حسن كامي مكتبة الإسكندرية إيناس عبد الدايم وزارة الثقافة
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