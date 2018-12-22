برعاية مصراوي.. "جوبزيلا" تنظم الملتقى الثالث للتوظيف (صور وفيديو)​

القاهرة - مصراوي:

تصوير - روجيه أنيس:

نظمت شركة "جوبزيلا"، اليوم السبت، بالحرم اليوناني (الجريك كامبس) بالتحرير - وسط القاهرة، الملتقى الثالث للتوظيف والتدريب بالتعاون مع جمعية التطوير والتنمية في مصر كخطوة منها نحو ضمان مستقبلٍ أفضل للشباب، والقضاء على البطالة.

ويعد الملتقى هو الثالث الذي تنظمه جوبزيلا، بعد النجاح الذي حققته على مدار عامين متتاليين في ملتقياتها السابقة التي أتاحت العديد من الوظائف والفرص التعليمية والتدريبية المجانية للشباب.

ويعقد الملتقي تحت رعاية موقع مصراوي.

وشارك في الملتقى هذا العام، أكثر من 50 شركة من كُبرى الشركات في مصر، لإتاحة آلاف الفرص من تدريبات ووظائف ومنح تعليمية في مجالات متنوعة تصل لـ 17 مجال عمل، بالإضافة لمشاركة أكثر من 5 مؤسسات تدريبية، تتيح العديد من الدورات التعليمية المتميزة.