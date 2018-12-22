"الحركة الوطنية": تحالف الأحزاب المصرية لا يمارس السياسة بمفهوم تقليدي

كتب- محمد نصار:

قال النائب محمد بدراوي، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية المصرية، إن تحالف الأحزاب المصرية الذي تم تدشينه اليوم بشكل رسمي، سيعمل من أجل مصر وهدفه حمايتها من أي مخاطر.

وأضاف بدراوي، خلال حفل تدشين التحالف، أن الحياة الحزبية في مصر لن تقوى إلا من خلال التواصل الشعبي من جانب الأحزاب مع الشارع المصري، مؤكدا أن التحالفات الحزبية تعمل على تقوية هذه القواعد.

وتابع بدراوي: الهدف الرئيسي من اندماج التحالف المصري مع تحالف الأمة هو المصلحة العليا للبلاد، وهدفنا جميعًا مصلحة مصر، كما أن توحيد القوى السياسية فى القضايا الإستراتيجية التي تواجه الدولة، أمر ضروري.

وأشار إلى أن تحالف الأحزاب المصرية والذي يعد حزب الحركة الوطنية جزء منه، لن يمارس السياسة بالمفاهيم التقليدية، وهدفه رصد المشكلات ووضع الحلول لها، مضيفًا: "سيكون داعما للدولة بمفهوم عملي على الأرض، وليس من خلال البيانات".