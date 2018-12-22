  • عاجل:"شديد البرودة".. الأرصاد تعلن توقعاتها لطقس الأحد

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    احتجاجات السودان مارتن لاسارتي احتجاجات فرنسا محمد صلاح

    محافظ القاهرة يتابع إصلاح ماسورة مياه أمام "ماسبيرو"

    09:29 م السبت 22 ديسمبر 2018
    • عرض 3 صورة
    • عرض 3 صورة
    • عرض 3 صورة

    كتب- محمد نصار:

    تفقد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، مساء السبت، أعمال إحلال وتجديد ماسورة المياه التي تعرضت للكسر صباح اليوم، وأعاقت الحركة المرورية بطريق كورنيش النيل أمام ماسبيرو.

    ووجه محافظ القاهرة، بإعادة ضخ المياه فور الانتهاء من التأكد من اتمام الصيانة وعدم تسرب أي مياه، مع التأكيد على إعادة الشئ لأصله بإصلاح الأرصفة والطريق.

    القاهرة ماسبيرو خالد عبدالعال طريق كورنيش النيل

    الخبر التالى:

    نقيب الصحفيين: معرض "مصر 2018" يعزز روح التنافس المهني
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان