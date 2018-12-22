محافظ القاهرة يتابع إصلاح ماسورة مياه أمام "ماسبيرو"

رئيس الوزراء: نولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير التجارة مع القارة الإفريقية

كتب- محمد نصار:

تفقد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، مساء السبت، أعمال إحلال وتجديد ماسورة المياه التي تعرضت للكسر صباح اليوم، وأعاقت الحركة المرورية بطريق كورنيش النيل أمام ماسبيرو.

ووجه محافظ القاهرة، بإعادة ضخ المياه فور الانتهاء من التأكد من اتمام الصيانة وعدم تسرب أي مياه، مع التأكيد على إعادة الشئ لأصله بإصلاح الأرصفة والطريق.

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