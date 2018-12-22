رئيس الوزراء: نولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير التجارة مع القارة الإفريقية

كتب - محمد غايات:

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن مصر تولي اهتمامًا كبيرًا بتنمية وتطوير التجارة مع القارة الأفريقية مع قرب تولي مصر رئاسة الاتحاد الأفريقي.

وأضاف في كلمته في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر "أخبار اليوم الاقتصادي الخامس" اليوم السبت: إن مصر مع توليها رئاسة الاتحاد الأفريقي بداية العام الجديد تولى اهتماما كبيرا بالتجارة مع دول القارة الأفريقية لإيمانها بحجم التجارة وسوق هذه القارة، مؤكدا الحرص على تطوير هذه العلاقات بما يخدم عملية جذب المزيد من الاستثمارات.

ولفت إلى أن الدولة واجهت العديد من التحديات وكان أهمها تبنيها برنامجا للاصلاح الاقتصادي.

وقال إن الحكومة تسعى دائما إلى حل كل المعوقات لجذب المزيد من الاستثمارات عبر تسهيل الحصول على الفرص بطريقة شفافة وعبر القوانين التي تحكم هذا الأمر.

وأشاد بشعار النسخة الخامسة من هذا المؤتمر "التصنيع.. طريق المستقبل"، مؤكدا أنه يأتي متزامنا مع توجهات الحكومة نحو استكمال برنامج الإصلاح الاقتصادي.

وأشار إلى أن المؤتمر أصبح منصة دولية من أجل مناقشات واضحة وصريحة لكافة المشكلات التي تواجه الاستثمارات وتبادل الخبرات بين الجهات المسئولة في هذا القطاع.

وقدم رئيس الوزراء كشف حساب عن كافة الإجراءات التى قامت بها الحكومة خلال السنوات الماضية من أجل تسهيل وجذب المزيد من الاستثمارات.