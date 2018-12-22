ضبط بائع فاكهة بحوزته "خمرة ومخدرات وسنجة" في المعصرة (صور)

رئيس الوزراء: نولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير التجارة مع القارة الإفريقية

كتب- محمد نصار:

شنَّ حي المعصرة برئاسة محمد فؤاد، حملة مكبرة على عدد من الشوارع والطرق الرئيسية لإزالة الإشغالات والمخالفات، أسفرت عن ضبط بائع فاكهة على طريق الأوتوستراد وبحوزته "سنجة وخمرة وبرشام".

وأبدى رئيس الحي، في بيان اليوم، استياؤه من تلك السلوكيات غير المسؤولة لمواطن يسعى للحصول على لقمة العيش، متسائلا: "بعد ضبطه متجاوزا هو خارج يشتغل إيه بالظبط؟".

وقال البيان إن ذلك يأتي في إطار الحملات المستمرة التي تنفذها أحياء القاهرة لإزالة الإشغالات وإعادة الانضباط لشوارع العاصمة والتصدي لمخالفات البناء في المهد ومنع التعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة.