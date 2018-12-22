مدبولي: مصر قطعت شوطًا كبيرًا في إنشاء المدن الصناعية

كتب ـ يوسف عفيفي:

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن مصر قطعت شوطًا كبيرًا في إنشاء المدن الصناعية المتكاملة والمتخصصة، موضحا أنه جرى إطلاق أول خريطة استثمارية شاملة للقطاع الصناعي بكافة محافظات الجمهورية.

وأوضح مدبولي، خلال افتتاحه مؤتمر أخبار اليوم الاقتصادى الخامس، اليوم السبت، أن الحكومة المصرية كثفت الاستثمار في البنية التحتية من أجل الانطلاق في علمية التنمية، لافتا إلى أن المؤتمر اتخذ قضية مهمة لمصر في هذا العام وهي قضية التصنيع باعتبارها طريق المستقبل، موضحا أن جذب الاستثمارات وزيادة القدرة في التصنيع والمنافسة في الأسواق الخارجية تعدان من أهم العناصر لتحقيق الانطلاقة المنشودة.

وأضاف مدبولي، أن حجم التحديات الاقتصادية التي واجهتها البلاد الفترة السابقة والتي دعت الحكومة إلى إطلاق برنامج قوي للإصلاح الاقتصادي، شمل العمل على تحديث البنية الأساسية لعلمية التنمية من خلال تكثيف الاستثمار في مشروعات البنية التحتية، وأهمها مشروعات الشبكة القومية للطرق وتنمية محور قناة السويس، وإقامة المناطق الصناعية والمدن الجديدة وغيرها من المشروعات القومية الأخرى.

وافتتح رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، مؤتمر أخبار اليوم الاقتصادى الخامس، تحت شعار "التصنيع.. طريق المستقبل" بالقاهرة، ويناقش على مدى يومين أوضاع الاستثمار والصناعة ومشاكل التصدير والتنمية، بحضور عدد من الوزراء وعلى رأسهم المجموعة الاقتصادية.

ويشارك فى المؤتمر أكثر من 1500 من رجال الأعمال والصناع والمستثمرين ونواب البرلمان وممثلي جمعيات المجتمع المدني وعدد من الخبراء والأكاديميين وأساتذة الاقتصاد.