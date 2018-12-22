وزير الصناعة بالبرلمان: إفريقيا على رأس أولوياتنا

كتب- أحمد علي:

قال المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، إن الحكومة تعمل على دراسة الأسواق الأكثر استيعابا للمنتجات المصرية، موضحا أن هناك 6 أسواق صناعية تتمتع مصر بقدرة تنافسية بها، وهى تقع في الإقليم الإفريقي ووسط آسيا، مضيفا: "إفريقيا على رأس أولوياتنا، ووسط آسيا كانت جزء كبير من الاتحاد السوفييتي وبعد انهياره ظلت تلك الدول دون مصانع، والصين غير قادرة على تلبية كل احتياجاتها".

وأوضح نصار، خلال اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن مصر من الدول المتقدمة صناعيا إلى حد كبير، لافتا إلى أن الدولة المصرية لديها قدرة صناعية كُبرى مقارنة ببعض الدول الأخرى.

وأشار الوزير، إلى أن هناك حلمين فى البلاد الإفريقية، الأول هو البدء فى تصنيع المنتجات، لافتا إلى أن مصر عرضت على دول إفريقية تصدير منتجات مُفككة لها ليتم تجميعها بتكلفة بسيطة، أما الحلم الآخر هو العمل على الصناعات التحويلية للمواد الخام.