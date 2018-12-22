عبدالعال يرفع أعمال الجلسة العامة بعد الموافقة على قانون "ذوي الإعاقة"

كتب- أحمد علي:

رفع الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، أعمال الجلسة العامة بعد الموافقة على قانون المجلس القومي لذوى الإعاقة فى مجموعه، على أن يعاود انعقاد جلساته غدا الأحد.

كانت الجلسة العامة لمجلس النواب ناقشت بعض البيانات عاجلة، بشأن المشكلات التى تواجه المواطنين فى دوائرهم الانتخابية.

وأعلن رئيس المجلس الدكتور علي عبدالعال عن استمرار مناقشة باقي مشروعات القوانين، المدرجة على جدول أعمال الجلسة، غدا الأحد.​