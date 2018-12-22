الأنبا بيسنتي يشارك باحتفالية نقل جثامين 6 شهداء بحادث حلوان

كتب- إسلام ضيف:

شارك الأنبا بيسنتي أسقف إيبارشية حلوان والمعصرة، والأنبا إرميا الأسقف العام ورئيس المركز الثقافي الأرثوذكسي، احتفالية نقل جثامين ستة شهداء من أصل ثمانية سقطوا بحادث حلوان الإرهابي الذي وقع في شهر ديسمبر من العام الماضي، من مدافن مدينة 15 مايو إلى كنيسة مار مينا والبابا كيرلس بحلوان.

وحمل عدد كبير من أبناء الكنيسة التوابيت الخشبية التي تحوي على جثامين الشهداء الستة، إلى المزار الذي خصصته كنيسة مار مينا والبابا كيرلس، وسط ترديد خدام وشعب الكنيسة وأهالي الشهداء الترانيم بالألحان الفرايحي.

ومن المقرر أن يُنقل جثمان الشهيدين المتبقيين إلى مزار أُعد لهم بكنيستهم "القديس الأنبا أنطونيوس" بشارع أطلس بحلوان، بمشاركة أسرة الشهيدين والأنبا بيسنتي أسقف إيبارشية حلوان والمعصرة.

كان الشهداء الثمانية قد استشهدوا برصاص إرهابي، ستة منهم أمام كنيسة الشهيد مارمينا بحلوان يوم الجمعة 29 ديسمبر من العام الماضي، وسقط الاثنان الآخران برصاص الإرهابي ذاته أمام محل للأجهزة المنزلية يملكانه، بمنطقة المشروع الأمريكي بحلوان.