وزير الزراعة: مشروع الـ 2.5 مليون نخلة سيضاعف إنتاج مصر من التمور الفاخرة

القاهرة- أ ش أ:

أكد وزير الزراعة عز الدين أبوستيت أن مشروع 2.5 مليون نخلة الذي أعلن عنه الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم السبت، خلال افتتاح المشروع القومي للصوب الزراعية بالعاشر من رمضان، سيؤدي إلى مضاعفة إنتاج التمور الفاخرة في مصر والتصدير إلى خارجها.

وقال أبو ستيت - في اتصال هاتفي مع قناة (اكسترا نيوز) الإخبارية، "إن مشروع 2.5 مليون نخلة ينفذه جهاز الخدمة الوطنية وبدأ في تنفيذه بالفعل، وسيؤدي إلى مضاعفة إنتاج مصر من التمور، بالإضافة إلى أنه سيكون هناك عمليات تصنيع من خلال قيمة مضافة للتمور، من أجل تسويق مثل هذه الأصناف الفاخرة وتصديرها إلى الخارج، وتغطية جزء من الاستهلاك المحلي.

وهنأ وزير الزراعة جهاز الخدمة الوطنية على إنجاز المشروع القومي لإنشاء 100 ألف صوبة زراعية، مضيفا أن المشروع سيساهم أيضا في إنتاج تقاوي الخضروات في مصر لتوفير فاتورة استيراد بذور محاصيل الخضر.

وأضاف أن المشروع يفتح المجال لتصدير الخضروات بسبب جودتها العالمية، فضلا عن أنه سيوفر غطاء آمنا للسوق المحلي ويحقق توافر في الأسعار.. مشيرا إلى أنه سيوفر نحو 250 ألف فرصة عمل خلال مراحله المختلفة.

وعن التوفير في مياه الري، أشار أبوستيت إلى أن مشروع الصوب الزراعية يوفر من 35 % إلى 40 % من استهلاك المياه عن الحقول المكشوفة، فضلا عن أن المشروع سيعطي إنتاجا إجماليا من الخضروات يقدر بحوالي 1.5 مليون طن من المحاصيل الزراعية.​