"الوفد مع الناس" تستقبل 1000 مريض في يومها الأول بكفر الجبل

كتب- محمد نصار:

قالت ولاء النعماني، سكرتير الهيئة الوفدية ونائب رئيس لجنة الوفد بالهرم، إن القوافل الطبية لمبادرة "الوفد مع الناس" شهدت حضورًا كثيفًا من المواطنين بمنطقة كفر الجبل بالهرم، حيث بلغ عدد المواطنين المشاركين في المبادرة 1000 مواطن.

وأضافت النعماني، في بيان، اليوم السبت، أن القوافل الطبية شملت جميع التخصصات وكان منها تخصصات لم تكن متوفرة داخل الوحدة الصحية بالمنطقة ومنها القلب والأطفال والأسنان والجلدية والرمد، لافتة إلى أن جميع المرضى حصلوا على العلاج بالمجان من داخل الصيدلية التابعة للقوافل.

وأوضحت أن القوافل الطبية حولت عدد كبير من المرضى التي تستدعي حالتهم التدخل الجراحي إلى المستشفيات الحكومية منها أم المصريين بالجيزة وأبوالريش للأطفال بالقاهرة.