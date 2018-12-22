"اقتراحات النواب" تطالب بإلغاء إحضار مرافق مع ذوي الإعاقة البصرية بالشهر العقاري

كتب- أحمد علي:

وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم السبت، برئاسة النائب همام العادلي، على الاقتراح برغبة المقدم من النائب خالد حنفي، بشأن إلغاء التعليمات الصادرة بضرورة إحضار مرافق مع الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية في مكاتب الشهر العقاري، عملاً بنصوص الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

وتضامنت اللجنة مع طلب النائب خالد حنفي وهو من النواب ذوي الإعاقة تحت قبة البرلمان، والذي أكد في كلمته أن ذوي الإعاقة البصرية ليسوا في حاجة لمرافق في مكاتب الشهر العقاري، ويجب إلغاء هذا القرار لأنه يعطل مصالح هؤلاء الأشخاص.

كما وافقت اللجنة على الاقتراح برغبة المقدم من النائب عبدالمنعم العليمي، بشأن تعديل المادة 187 من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1216 لسنة 2017 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016.​