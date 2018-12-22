مدير عام "سيو ماك" الصينية: ننفذ 2950 صوبة زراعية في مصر

كتب- محمد عبدالناصر:

قال وانج ويان مدير عام شركة سيو ماك، الصينية للصناعات الثقيلة والتابعة لشركة الصين الوطنية المحدودة لصناعة الآلات، إن الشركة لها العديد من المشروعات الناجحة مع مصر مثل الصناعات النفطية والمعدات الميكانيكية والكهربائية.

وأضاف ويان، في كلمته خلال افتتاح مشروع الصوب الزراعية بالعاشر من رمضان، اليوم، أنه تم التوقيع مع الحكومة المصرية في مايو 2017 عقد إنشاء 2950 صوبة زراعية، مع الأخذ في الاعتبار مصالح الشعب المصري، لافتًا إلى أنه تم التغلب على الصعوبات أثناء تنفيذ المشروع بما في ذلك الزيادة في أسعار المواد الخام وتقلبات سعر الصرف.

وتابع: "قمنا باختبار بنية الصوبة الزراعية مع إنشاء التغطية الكاملة والهيكل الفولاذي المجلفن والنوافذ العلوية، وقمنا بعمل نظام الهواء الساخن لبعض أصناف الخضروات الخاصة في بعض الصوب الزراعية والتي تكفل نمو المحاصيل بصورة جيدة".

وأعرب مدير عام شركة سيو ماك عن فخره وسعادته لما تم تحقيقه من تعاون مشترك في هذا المشروع العظيم، ورغبته في تعزيز الثقة المتبادلة بين الجانبين في شتى المجالات.

وافتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت، مشروعات "الصوب الزراعية" في مدينة العاشر من رمضان، ضمن خطة الدولة الإصلاح الاقتصادي التي انتهجها الرئيس للنهضة بقطاع الزراعة واستصلاح الأراضي.

ويقع مشروع "الصوب الزراعية" في الجهة الشمالية بمدينة العاشر من رمضان على مساحة 34 ألف فدان، وجرى التخطيط لإنشاء 7 آلاف و100 بيت زراعي، بتخصيص مساحة فدانين ونصف للبيت الواحد.

يُقام المشروع بالتعاون بين القوات المُسلحة وشركة "سينوماك" الصينية، والتي عملت على إنشاء الهياكل المعدنية، فيما تم إنشاء محطة الفرز والتعبئة للمشروع على مساحة 2.5 فدان بطاقة تخزينية 800 طن في اليوم، وفي أغسطس الماضي، تم الانتهاء من تنفيذ جميع أعمال البنية التحتية بواسطة الشركة "الوطنية" للزراعات المحمية، بالتعاون مع إدارة المياه بالقوات المُسلحة.