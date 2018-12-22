انقطاع المياه عن مدينة قليوب بالكامل لمدة ٤ ساعات.. غدا

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت شركة مياه القليوبية، قطع المياه عن مدينة قليوب بالكامل غدًا الأحد من الساعة وحتي الساعة الواحدة ظهرًا، لمدة 4 ساعات، وذلك بسبب أعمال غسيل وتطهير الشبكات بالكلور.

وأهابت الشركة في بيان لها اليوم السبت، بأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة انقطاع المياه، كما سيتم توفير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة، وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.