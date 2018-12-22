تاكيدًا لمصراوي.. "اقتراحات النواب" توافق على تطبيق الضريبة العقارية على المتر

كتبت- ميرا إبراهيم:

وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم السبت، برئاسة النائب همام العادلي، على الاقتراح بقانون المقدم من النائب معتز محمد محمود، نائب حزب الحرية وعضو لجنة الإسكان، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 196 لسنة 2008 بإصدار قانون الضريبة علي العقارات المبنية، وقررت إحالته للجنة الخطة والموازنة ومكاتب بعض اللجان الأخرى لمناقشته بالتفصيل.

وينص التعديل علي أن يكون سعر الضريبة هو حاصل ضرب مساحة العقار الخاضع للضريبة في المبلغ المقدر لكل متر من هذه المساحة، وذلك بعد استبعاد %20 من هذه القيمة المقدرة علي كل عقار بالنسبة للأماكن المستعملة في أغراض السكن، و15% بالنسبة للأماكن المستعملة في غير أغراض السكن، وذلك مقابل جميع المصروفات التي يتكبدها المكلف بأداء الضريبة بما ذلك مصاريف الصيانة.

وانفرد مصراوي، الاثنين الماضي بكشف تفاصيل التعديلات التي يجريها مجلس النواب على قانون الضريبة العقارية

الحساب على المتر ودليل أسعار للمناطق.. تعديلات قانون الضريبة العقارية

وأوضحت المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون، أن التعديل يعتمد على فرض قيمة الضريبة العقارية على المتر المسطح للعقار أو الوحدة العقارية، فأوضح مقدم المشروع أن ما تم تحصيله فى السنوات الماضية لا يتناسب مع حجم العقارات والمستهدف منه، وذلك يعود إلى المغالاة فى القيمة التقديرة، بسبب اللجان التى تقدر قيمة الضريبة، ولعدم وجود قاعدة بيانات سليمة يتم التحرك بناء عليها، وعدم إخطار المواطنين نتيجة عدم الانتهاء من قاعدة البيانات.

وأشارت إلى أنه وفقا لاحصائيات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء يوجد ما يقرب من 42 مليون وحدة عقارية فى جمهورية مصر العربية، 20 مليون وحدة يقطنها مواطنين غير قادرين، لو تم فرض عليهم تقريبا جنيها واحدا على المتر فى العام فى متسوط 100 متر مساحة الوحدة سيتم تحصيل 2 مليار من هذه الوحدات التى هى فى الأساس معفية فى القانون الحالى.

وذكرت أن هناك ما يقرب من 6 مليون وحدة سكنية في المناطق المتوسطة، فإذا تم دفع 3 جنيهات على المتر فى متوسط 150 متر سيتم تحصيل ما يقرب من 5 مليار جنيه فى العام، بالإضافة إلى أن عدد الفيلات سيتم فرض ألف جنيه فى العام على مليون فيلة سيتم تحصيل مليار جنيه، وهناك 4 مليون منشأة ما بين المستشفيات والمدارس، منها 2 مليون حكومة و2 قطاع خاص، سيتم فرض متوسط 5 ألاف جنيه فى العام على كل منشأة سيتم تحصيل 10 مليار تقريبا، وهناك 10 مليون وحدة مغلقة سيتم تحصيل نصف الضريبة على المغلق وفقا لنوعها سواء كانت لغير القادرين أو مصنفة وفقا للوحدات المتوسطة أو الفيلات أو المنشآت العامة، سيتم تحصيل ما يقرب من 20 مليار أخرى، وبهذا يكون إجمالى ما تم تحصيله 36 مليار جنيه سنويا،

وتابع: وفى نفس الوقت بشكل ميسر على المواطنين ووقابل للتنفيذ بل سيكون هذا الأمر جاذب وليس طارد كما هو فى القانون الحالى، على أن يتم زيادة القمية كل 5 سنوات بعد إعادة تقييم ولكن بما لا يتعدى 10%.

كما وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب على اقتراح بقانون مقدم من النائب معتز محمود، بشأن تعديل المادة الأولى من القانون رقم 147 لسنة 2018، بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية وبتعديل بعض أحكام القانون رقم 14 لسنة 2008، بتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية.​