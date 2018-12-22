بالفيديو.. السيسي يلتقط صورة تذكارية أثناء افتتاح المشروع القومي للصوب الزراعية

كتب- محمد عبدالناصر ومي مدحت:

التقت الرئيس عبدالفتاح السيسي، صورة تذكارية أثناء افتتاح مشروع 100 ألف صوبة زراعية في العاشر من رمضان.

وقدم الرئيس السيسي، الشكر لكل لقائمين على مشروع الصوب الزراعية، مؤكدا أن هذا العمل لم يكن ليتحقق إلا من خلال التعاون بين الجهات المختلفة مثل وزارة الكهرباء والزراعة ومركز البحوث الزراعية ووزارة الري.

وافتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت، مشروعات "الصوب الزراعية" في مدينة العاشر من رمضان، ضمن خطة الدولة الإصلاح الاقتصادي التي انتهجها الرئيس للنهضة بقطاع الزراعة واستصلاح الأراضي.

ويقع مشروع "الصوب الزراعية" في الجهة الشمالية بمدينة العاشر من رمضان على مساحة 34 ألف فدان، وجرى التخطيط لإنشاء 7 آلاف و100 بيت زراعي، بتخصيص مساحة فدانين ونصف للبيت الواحد.

يُقام المشروع بالتعاون بين القوات المُسلحة وشركة "سينوماك" الصينية، والتي عملت على إنشاء الهياكل المعدنية، فيما تم إنشاء محطة الفرز والتعبئة للمشروع على مساحة 2.5 فدان بطاقة تخزينية 800 طن في اليوم، وفي أغسطس الماضي، تم الانتهاء من تنفيذ جميع أعمال البنية التحتية بواسطة الشركة "الوطنية" للزراعات المحمية، بالتعاون مع إدارة المياه بالقوات المُسلحة.