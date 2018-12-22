السيسي يوزع طماطم على الوزراء: بنعمل تسويق

كتب- محمد نصار:

حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي، على توزيع عدد من حبات الطماطم على المسئولين المرافقين له، خلال تفقده مشروعات الصوب الزراعية بمنطقة العاشر من رمضان.

وقال الرئيس السيسي ممازحًا: طيب ندي للزملاء يشوفوًا، وأدينا بنعمل تسويق.

واستمع الرئيس السيسي إلى شرح مفصل عن جودة المنتجات المختلفة.

وافتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت، مشروعات "الصوب الزراعية" في مدينة العاشر من رمضان، ضمن خطة الدولة الإصلاح الاقتصادي التي انتهجها الرئيس للنهضة بقطاع الزراعة واستصلاح الأراضي.

ويقع مشروع "الصوب الزراعية" في الجهة الشمالية بمدينة العاشر من رمضان على مساحة 34 ألف فدان، وجرى التخطيط لإنشاء 7 آلاف و100 بيت زراعي، بتخصيص مساحة فدانين ونصف للبيت الواحد.

يُقام المشروع بالتعاون بين القوات المُسلحة وشركة "سينوماك" الصينية، والتي عملت على إنشاء الهياكل المعدنية، فيما تم إنشاء محطة الفرز والتعبئة للمشروع على مساحة 2.5 فدان بطاقة تخزينية 800 طن في اليوم، وفي أغسطس الماضي، تم الانتهاء من تنفيذ جميع أعمال البنية التحتية بواسطة الشركة "الوطنية" للزراعات المحمية، بالتعاون مع إدارة المياه بالقوات المُسلحة.