"الخدمة الوطنية": مياه النيل تمثل 72% من موارد مصر المائية

كتب- محمد نصار:

أكد اللواء مصطفى أمين، مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، أن أهمية التحول إلى الزراعات المحمية في الصوبات الزراعية لبعض أنواع المحاصيل تتمثل أيضا في ترشيد الاستخدام من الموارد المائية العذبة المتاحة في مصر لمواجهة الالتزامات المتزايدة للاستخدامات المختلفة، وذلك في ظل محدودية المتاح منها حيث تقدر جملة الموارد المائية العذبة المتاحة حاليا بنحو 77 مليار متر مكعب سنويا يمثل حصة مياه نهر النيل 72% منها ومن عمليات تدوير مياه الصرف الزراعي نحو 16% منها.

وأشار إلى أن الزراعة تختص في الاستخدامات المائية بنحو 7ر62 مليار متر مكعب سنويا وتمثل 3 ر81 % من جملة الموارد المائية العذبة المتاحة، بينما يستهلك في الأغراض المنزلية ما يقرب من 11 مليار متر مكعب سنويا.

وأكد أهمية تعظيم الاستفادة من وحدتي المياه والأرض المتاحة بتطبيق الأساليب العلمية الحديثة في تنفيذ المشروعات الزراعية لزيادة الإنتاج والجودة العالية على مدار العام وذلك مع ترشيد التكلفة وبما يؤدي في النهاية إلى تعظيم العائد من الاستثمار"، موضحا أن استخدام الصوبات الزراعية يحقق الترشيد في استهلاك المياه وفي استخدامات وحدة الأرض أيضا ، ففي الصوبات العادية يقل استخدام المياه بنحو 40% عنها في الزراعات المكشوفة على ذات المساحة مع تحقيق ضعف الإنتاجية.