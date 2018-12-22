جهاز مشروعات الخدمة الوطنية: الصوبات تحقق ترشيدا للمياه يصل إلى 80%

كتب- محمد عبدالناصر:

قال اللواء مصطفى أمين، مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، إن الصوبات عالية التكنولوجيا تحقق ترشيدا يصل لنحو 80% من مياه الري مع زيادة الإنتاجية تصل لنحو أربعة أمثال، ويتحقق ذلك من خلال منظومة التحكم البيئي في درجات الحرارة والتهوية والرطوبة ومستويات الإضاءة المطلوبة .

وأشار إلى أنه تم العمل على زيادة المعروض من بعض أصناف الخضروات في الأسواق للمواطنين بالأسعار المناسبة وبالجودة العالية على مدار العام، حيث يبلغ متوسط نصيب الفرد في مصر حاليا من الغذاء الصافي من الخضروات نحو 95 كيلوجراما سنويا، ويرجع ذلك إلى انخفاض صافي الناتج المحلي متزامنا مع الزيادة السكانية المستمرة.

وافتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت، مشروعات "الصوب الزراعية" في مدينة العاشر من رمضان، ضمن خطة الدولة للإصلاح الاقتصادي التي انتهجها الرئيس للنهضة بقطاعة الزراعة واستصلاح الأراضي.

وأضاف إن الشركة الوطنية للزراعات المحمية تقوم في هذه المرحلة بإنشاء وزراعة 7 آلاف و 100 صوبة زراعية في عدة مواقع، تتراوح مساحة الصوبة الواحدة من فدان ونصف إلى 12 فدانا، ومن المخطط أن تحقق هذه المرحلة إنتاجية تقدر بنحو مليون ونصف المليون طن سنويا من بعض أصناف الخضروات ، تعادل إنتاجية أكثر من 150 ألف فدان من الزراعات المكشوفة، وذلك استنادا على النظم والتطبيقات العلمية الحديثة والتي تمكن من الاستغلال الامثل لوحدة الأرض المتاحة والترشيد في استخدامات مياه الري وتحقيق الإنتاجية العالية من الثمار.

وأضاف إن هذه المرحلة أتاحت أكثر من 75 ألف فرصة عمل مباشرة في مختلف التخصصات ومستويات التأهيل العلمي. ​