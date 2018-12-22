"الجنايات" تقضي بالإعدام شنقاً لمتهم بقتل طبيب داخل عيادته في الساحل

كتب- صابر المحلاوي:

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم السبت، بمعاقبة حسن زكريا، المتهم بقتل طبيب الساحل داخل عيادته، بالإعدام شنقاً، بعد أخذ الرأي الشرعي لفضيلة مفتي الجمهورية بشأنه.

صدر الحكم برئاسة المستشار حسن فريد، وعضوية المستشارين فتحي الرويني، وخالد حماد، وسكرتارية معتز مدحت.

البداية كانت بتلقي قسم شرطة الساحل بلاغاً بتجمع بعض المواطنين إثر استغاثة إحدى السيدات من داخل أحد العقارات بشارع الترعة الغربي، وضبط أحد الأشخاص ممسكاً بسلاح أبيض "مطواة" ملوثة بالدماء أثناء هروبه من العقار.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين أن الشخص المضبوط يدعى "حسن زكريا" 30 سنة، حاصل على دبلوم فني صنايع، ومقيم بمركز أشمون بالمنوفية، وأنه توجه إلى عيادة الدكتور "ثروت. ج" 82 سنة، طبيب أنف وأذن وحنجرة، عقب انتهاء مواعيد العمل بالعيادة، والتقى بممرضة بالعيادة تدعى "سوزان. ك "، 40 سنة، بزعم توقيع الكشف الطبي عليه ولدى سماحها له بالدخول لغرفة الكشف توجه إلى الغرفة مهرولاً.

وأعقب ذلك استغاثة الطبيب وشاهدته الممرضة خلال تعديه عليه بسلاح أبيض "مطواة" فأصابه بجروح طعنيه أودت بحياته، ولدى محاولتها منعه من الهرب تعدى عليها بذات السلاح الأبيض، فأصابها بجروح طعنيه ولاذ بالفرار، فاستغاثت بالأهالي ولدى ضبطه تعدى على أحدهم فأصابه بجرح نافذ بالبطن، وتمكن الأهالي من ضبطه.