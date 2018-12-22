أبرزها خفض الأسعار.. 17 معلومة عن مشروع "الصوب الزراعية" بالعاشر من رمضان

كتب – أسامة عبد الكريم

افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت، مشروعات "الصوب الزراعية" في مدينة العاشر من رمضان، ضمن خطة الدولة للإصلاح الاقتصادي التي انتهجها الرئيس للنهضة بقطاعة الزراعة واستصلاح الأراضي.

ويرصد مصراوي أبرز 17 معلومة عن مشروع الصوب الزراعية بمدينة العاشر من رمضان.

- يقع مشروع "الصوب الزراعية" في الجهة الشمالية بمدينة العاشر من رمضان

- إنشاء 7 آلاف و100 بيت زراعي، حيث تم تخصيص مساحة فدانين ونصف للبيت الواحد.

- يقام على مساحة 34 ألف فدان.

- يُقام المشروع بالتعاون بين القوات المُسلحة وشركة "سينوماك" الصينية وشركة روفيدا الاسبانية.

- إنشاء محطة الفرز والتعبئة للمشروع على مساحة 2.5 فدان بطاقة تخزينية 800 طن في اليوم.

- يستهدف المشروع إنشاء مجتمعات زراعية تنموية متكاملة بجودة فائقة للمنتجات الطازجة الخالية من الملوثات.

- توفير زهور القطف بالأسواق المحلية بكميات تسمح بزيادة تداولها.

- تعظيم الاستفادة من وحدتي الأرض والمياه وإتاحة فرص عمل جديدة بمناطق الاستصلاح المستهدفة.

- خطوة على طريق تحقيق التنمية الزراعية المُستدامة.

- يحقق مُعدلًا كبيرا في الإنتاجية للحاصلات الزراعية واستغلال مساحات الأراضي.

- توفير المياه في ريها لاعتمادها على الري بالتنقيط..

- سينعكس المشروع على حجم الصادرات المصرية بإيجابية شديدة ويزيد معدلاتها.

- انخفاض الأسعار بالسوق المصرية لمستوى يشعر به المواطن فعليًا.

- تستخدم في زراعة الموالح والفواكه والخضراوات ولا تستخدم في زراعة المحاصيل الإستراتيجية كالأرز والقمح.

- المستهدف من مشروعات الصوب الزراعية خلال الخمس سنوات المقبلة يبلغ نحو مليون صوبة زراعية.

- يستهدف المشروع إنشاء مجتمعات زراعية تنموية متكاملة.

- إتاحة فرص عمل جديدة بمناطق الاستصلاح المستهدفة.​