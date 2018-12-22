"جهاز الخدمة الوطنية": نفذنا 7100 صوبة زراعية في 4 مدن

كتب- محمد عبدالناصر:

قال اللواء مصطفى أمين، مدير عام جهاز الخدمة الوطنية،، إن الجهاز يعمل مع كل الأجهزة المختصة في تنفيذ المشروعهات الإنتاجية التي تعمل على زيادة خدمة الانتاجية في مصر، وتعد مشروعات الإنتاج الزراعي من أهم تلك المجالات التي تتعلق باحتياجات الشعب.

وأضاف أمين في كلمته خلال افتتاح مشروع الصوب الزراعية بالعاشر من رمضان، تعمل الشركة الوطنية للزراعات المحمية إحدى شركات الجهاز على زراعة 7 آلاف و100 صوبة زراعة في عدة مواقع على مساحة 34 ألف فدان، في مدينة العاشر من رمضان، وقطاع محمد نجيب، ومنطقة شرق الإسماعيلية واللاهون في الفيوم.

وأكد أن الصوب الزراعية، تهدف إلى زيادة القدرة على التخصيص الأمثل من الأراضي الزراعية لمختلف المحاصيل، في ظل المساحات المتاحة من الأراضي، والموارد المائية، فتقدر جمله الماء العزب المتاح في مصر 77 مليار متر مكعب سنويا، تستخدم الزراعة فقط 62.7 مليار متر مكعب سنويا بواقع 81.3% من جملة الموارد المائية المتاحة بينما يستخدم 11% في المنازل.

وتابع: مشروع الصوبات الزراعية يعمل على ترشيد استهلاك المياه، فيوفر ما يقرب من 60% من المياه التي تستخدم في الأراضي المكشوفة مع زيادة الإنتاجية، لافتًا إلى أن مساحة الصوبة الواحدة تتراوح بين 1.5 فدان وحتى 12 فدان.

ويفتتح الرئيس السيسي مشروع الصوبات الزراعية في العاشر من رمضان، في إطار استراتيجية الدولة لتنمية قطاع الزراعة، ويستهدف المشروع إنشاء مجتمعات زراعية تنموية متكاملة.​