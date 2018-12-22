السيسي: نجيب حاجتنا من برة ولا نشغل الشركات الوطنية؟

كتب- محمد نصار:

انتقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، تأخر تنفيذ 1000 بيت زراعي، موجهًا حديثه إلى اللواء محمد عبدالحي، رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للزراعات المحمية: انت هنا متأخر 10 شهور.

وقال السيسي، خلال افتتاح عدد من مشروعات الصوب الزراعية بمحافظة الشرقية، اليوم السبت: بنحاول نشغل شركاتنا الوطنية كلها في المشروع، لكن محتاجين إن الشركات دي تكون متيقنة أنها بتشارك في حاجة كبيرة.

وتابع الرئيس السيسي: لازم الشركات الوطنية اللي بنطلب منها تساهم معانا بالعمل تخلص طبقًا للتوقيتات المخططة والمتفق عليها، هل هنجيب كل حاجتنا من بره ولا الأولى نشغل شركاتنا الوطنية؟

ويفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت، مشروعات "الصوب الزراعية" في مدينة العاشر من رمضان، ضمن خطة الدولة الإصلاح الاقتصادي التي انتهجها الرئيس للنهضة بقطاع الزراعة واستصلاح الأراضي.

ويقع مشروع "الصوب الزراعية" في الجهة الشمالية بمدينة العاشر من رمضان على مساحة 34 ألف فدان، وجرى التخطيط لإنشاء 7 آلاف و100 بيت زراعي، بتخصيص مساحة فدانين ونصف للبيت الواحد.

يُقام المشروع بالتعاون بين القوات المُسلحة وشركة "سينوماك" الصينية، والتي عملت على إنشاء الهياكل المعدنية، فيما تم إنشاء محطة الفرز والتعبئة للمشروع على مساحة 2.5 فدان بطاقة تخزينية 800 طن في اليوم، وفي أغسطس الماضي، تم الانتهاء من تنفيذ جميع أعمال البنية التحتية بواسطة الشركة "الوطنية" للزراعات المحمية، بالتعاون مع إدارة المياه بالقوات المُسلحة.​