السيسي يصل إلى مقر افتتاح المشروع القومي للصوب الزراعية

كتب- محمد عبدالناصر:

وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى مقر افتتاح المشروع القومي للصوب الزراعية بمدينة العاشر من رمضان.

ويفتتح الرئيس السيسي مشروع 100 ألف صوبة زراعية، في إطار استراتيجية الدولة لتنمية قطاع الزراعة، ويستهدف المشروع إنشاء مجتمعات زراعية تنموية متكاملة، فضلا عن سيادة مفهوم الجودة الفائقة للمنتجات الطازجة الخالية من الملوثات وتوفير زهور القطف بالأسواق المحلية بكميات تسمح بزيادة تداولها.​