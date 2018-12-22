شديد البرودة ليلًا.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس اليوم (بيان درجات الحرارة)

القاهرة- مصراوي:

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم السبت، طقس معتدل على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، دافئ على جنوب الصعيد نهارا، شديد البرودة ليلا، كما تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا.

وأوضحت الهيئة، في بيان لها، أن الخبراء يتوقعون أن تكون الرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيف إلى معتدل وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية.

أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدل إلى مضطرب وإرتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 12 20

شبين الكوم 11 20

طنطا 12 19

دمنهور 12 19

الإسكندرية 13 19

بلطيم 13 19

مطروح 11 19

السلوم 10 18

سيوة 13 20

بورسعيد 13 20

دمياط 12 19

الزقازيق 11 20

الاسماعيلية 10 21

السويس 13 20

العريش 10 19

رفح 09 18

رأس سدر 13 20

نخل 04 17

نويبع 15 21

طابا 09 18

كاترين 03 14

الطور 14 21

شرم الشيخ 15 23

الغردقة 14 22

مرسى علم 16 22

الفيوم 12 20

بنى سويف 12 20

المنيا 09 20

أسيوط 08 21

سوهاج 07 21

قنا 08 22

الأقصر 08 22

أسوان 11 23

أبوسمبل 10 22

الوادي الجديد 10 21

الشلاتين 16 26

أبو رماد 16 25

رأس حدربة 17 23

حلايب 18 24