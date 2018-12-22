نائب وزير الزراعة: 4.6 مليار جنيه زيادة باستثمارات الدواجن في 2018

كتب- أحمد مسعد:

قالت الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن صناعة الدواجن حققت زيادة في الاستثمارات 4.6 مليار جنيه هذا العام، مشيرة إلى أن إجمالي العمالة 2 مليون ونصف عامل منقسمين إلى 905 آلاف عمالة مباشرة، والباقي عمالة غير مباشرة.

وأضافت محرز، لمصراوي، أن وزارة الزراعة أنشأت قواعد بيانات صناعة الدواجن من خلال رفع إحداثيات مزارع الدواجن وتفعيل تراخيص تشغيل مزارع الدواجن، موضحة أن خلال 2018 تم رفع إحداثيات المزارع باستخدام أجهزة الـGPS.

وأوضحت نائب وزير الزراعة، أن الإنتاج المحلي لدجاج التسمين يبلغ مليار ومليون طائر، بفارق مليون طائر عن عام 2017، مضيفة، أن الفجوة الغذائية انخفضت من 6% إلى 4% .

وأشارت إلى أن صناعة الدواجن هذا العام شهدت العديد من النجاحات والاستثمارات العملاقة ما يعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني ويفتح فرص عمل بتلك الصناعة.