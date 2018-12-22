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حصاد الأسبوع.. رسوب المحافظ باختبار الرئيس وانهيار سور مدرسة- فيديوجراف

07:00 ص السبت 22 ديسمبر 2018
حصاد الأسبوع.. رسوب المحافظ باختبار الرئيس وانهيار سور مدرسة- فيديوجراف

حصاد الأسبوع

إعداد- مروة رشدي:

شهد الأسبوع الماضي، أحداثا متنوعة، ما بين سياسية أو رياضية أو اقتصادية أو فنية، وكان من أبرزها رسوب محافظ القاهرة في اختبار الرئيس السيسي عن ميزانية المحافظة، وتقديم مصر وجنوب أفريقيا بطلب لتنظيم أمم أفريقيا 2019، وزيارة الرئيس للكلية الحربية، والاعتداء على صحفيين بنقابة الصيادلة، ومشاركة الرئيس بالمنتدى الافريقي الأوروبي بالنمسا.

واختتم الأسبوع بمصرع طالب وإصابة 6 آخرين، بعد انهيار جزئي لسور مدرسة خاصة بالمرج.

حصاد الأسبوع: السيسي يُحرج محافظ القاهرة.. وانهيار سور مدرسة بالمرج​

انهيار سور مدرسة محافظ القاهرة السيسي جنوب أفريقيا تنظيم أمم أفريقيا 2019

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