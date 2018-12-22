"كاش وبالتقسيط".. رئيس حي مصر الجديدة يكشف تفاصيل وحدات "شارع 306"

كتب- إسلام ضيف:

قال العميد أحمد أنور، رئيس حي مصر الجديدة، إن افتتاح مشروع شارع 306 التابع لصندوق تحيا مصر يعد باكورة المشروعات في نطاق محافظة القاهرة، لافتًا إلى أنه يعد بدايةً لأول مشروع في منطقة ألماظة.

وأضاف أنور، لمصراوي، أن المشروع على مساحة ألف متر مربع، ومن المقرر أن يضم 28 شابًا، بوحداتهم المتنقلة، لافتًا إلى أنه يعتبر مظلة آمنة للشباب لإدارة نشاطهم: "بدل ما كانوا واقفين في الشوارع، أصبح بيتم تجميعهم في مكان مناسب بيئيا وصحيا، فضلًا عن مشاركة المحافظة في التسويق لهم بالتعاون مع صندوق تحيا مصر".

وأردف رئيس حي مصر الجديدة: "نعد أن يبقى مشروع شارع (306) نقطة مضيئة في حي مصر الجديدة وإن شاء الله يمتد لأحياء أخرى".

وقال رئيس حي مصر الجديدة، عن كيفية حصول الشباب على الوحدات المتنقلة، إن المحافظة بالتنسيق مع وزارة الإنتاج الحربي وبعض الجهات الأخرى تمكن الشباب من الحصول على الوحدة "كاش أو بالقسط"، وتم ذلك - أيضًا من خلال جهاز المشروعات الصغير ومنتاهية الصغر.

وتابع - فيما يخص سعر الوحدات - قائلًا:" إن السعر يتفاوت من وحدة لأخرى وفقًا لمساحة الإشغال وتجهيزات الوحدة وإمكانياتها، فضلًا عن نوع النشاط".

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