مع بدء "الانقلاب الشتوي".. الأرصاد: درجات الحرارة ستنخفض لـ13

كتبت- عايدة رضوان:

قال الدكتور أحمد عبد العال، رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن اليوم الجمعة، هو أول أيام فصل الشتاء، لافتًا إلى أن الشتاء جاء مبكرًا هذا العام فيما يعرف بـ"الانقلاب الشتوي".

ويعرف الانقلاب الشتوي بـ"عيد منتصف الشتاء"، أو الليلة الأطول والأكثر ظلمة، هو ظاهرة فلكية يميزها يومها الأقصر مدة للنهار والأطول ساعات للليل خلال العام، ويحدث هذا بسبب ميل محور دوران الأرض حول محورها بزاوية نحو 23.5 درجة بالنسبة إلى مستوى مدارها حول الشمس.

ومصطلح "الانقلاب الشتوي" يعنى الانتقال من فصل الخريف لفصل الشتاء، ويحدث ذلك عندما تكون الشمس عمودية على مدار الجدي حول يوم 21 ديسمبر.

وأضاف عبد العال - في تصريحات لمصراوي - أنه من المتوقع انخفاض درجات الحرارة العظمى والصغرى خلال الأيام القليلة المقبلة، بحيث تسجل درجات الحرارة الصغرى من 13 لـ 14 درجة مئوية، فيما تزداد فرص سقوط الأمطار على الأنحاء كافة.

وتابع عبد العال، أنه من المتوقع- أيضًا- ظهور الشبورة المائية على الطرقات، ناصحًا السائقين بتوخي أكثر درجات الحذر وإتباع جميع تعليمات إدارة المرور، فيما نصح المواطنين بارتداء الملابس الثقيلة.

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