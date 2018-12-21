أحمد عكاشة: المصريون من أقل شعوب العالم إصابة بالاكتئاب (فيديو)

كتب- هاني رجب:

قال الدكتور أحمد عكاشة، أستاذ الطب النفسي بجامعة عين شمس، وعضو المجلس الاستشاري الرئاسي للصحة النفسية، إن مصر من أقل الدول التي تعاني من إصابة مواطنيها بمرض الاكتئاب، مشيرًا إلى أن نسبة الإصابة بالمرض في جميع الدول تتراوح ما بين 4 إلى 6% من إجمالي أي شعب إلا أن النسبة لا تتجاوز 3.8% في مصر.

وأضاف عكاشة- لمصراوي- أن الإعلام هو المتسبب في ترويج ظاهرة الاكئتاب، نافياً ذلك: "الاكتئاب مرض معناه عدم وجود بهجة في حياة الإنسان لكن إتفرج على مصر يوم ما محمد صلاح بيلعب".

وتابع عكاشة: "اللي موجود في مصر هو انخفاض الروح المعنوية للمواطنين، لأن توقعات المواطن المصري أعلى من قدرات البلد، وبناءً عليه الشعب حاسس بإحباط باستمرار"، مستطردًا: "مرض الاكتئاب ما زدش".

ولفت أستاذ الطب النفسي بجامعة عين شمس، إلى أن القلق النفسي هو أكثر الأمراض النفسية انتشارًا حول العالم يليه الاكتئاب.