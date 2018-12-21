  • عاجل:مباشر.. (وولفرهامبتون - ليفربول).. الدوري الإنجليزي

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    احتجاجات السودان مارتن لاسارتي احتجاجات فرنسا محمد صلاح

    أحمد عكاشة: المصريون من أقل شعوب العالم إصابة بالاكتئاب (فيديو)

    09:21 م الجمعة 21 ديسمبر 2018
    أحمد عكاشة: المصريون من أقل شعوب العالم إصابة بالاكتئاب (فيديو)

    كتب- هاني رجب:

    قال الدكتور أحمد عكاشة، أستاذ الطب النفسي بجامعة عين شمس، وعضو المجلس الاستشاري الرئاسي للصحة النفسية، إن مصر من أقل الدول التي تعاني من إصابة مواطنيها بمرض الاكتئاب، مشيرًا إلى أن نسبة الإصابة بالمرض في جميع الدول تتراوح ما بين 4 إلى 6% من إجمالي أي شعب إلا أن النسبة لا تتجاوز 3.8% في مصر.

    وأضاف عكاشة- لمصراوي- أن الإعلام هو المتسبب في ترويج ظاهرة الاكئتاب، نافياً ذلك: "الاكتئاب مرض معناه عدم وجود بهجة في حياة الإنسان لكن إتفرج على مصر يوم ما محمد صلاح بيلعب".

    وتابع عكاشة: "اللي موجود في مصر هو انخفاض الروح المعنوية للمواطنين، لأن توقعات المواطن المصري أعلى من قدرات البلد، وبناءً عليه الشعب حاسس بإحباط باستمرار"، مستطردًا: "مرض الاكتئاب ما زدش".

    ولفت أستاذ الطب النفسي بجامعة عين شمس، إلى أن القلق النفسي هو أكثر الأمراض النفسية انتشارًا حول العالم يليه الاكتئاب.

    أحمد عكاشة الطب النفسي الاكتئاب الإعلام

    الخبر التالى:

    مع بدء "الانقلاب الشتوي".. الأرصاد: درجات الحرارة ستنخفض لـ13
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان