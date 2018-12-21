عبدالمحسن سلامة يلتقي الصحفيين المُعتدى عليهم بـ"الصيادلة" غدًا

كتب- مصطفى علي:

يلتقي عبد المحسن سلامة، نقيب الصحفيين، غدًا السبت، الصحفيين المعتدى عليهم بنقابة الصيادلة، وهم: عاطف بدر، ومحمد الجرنوسي من المصري اليوم، وإسراء سليمان من الوطن، وآية دعبس من اليوم السابع.

يأتي اللقاء في إطار دعم نقيب الصحفيين للزملاء المعتدى عليهم، خاصة وأنه لم يتمكن من لقائهم فور وقوع الحادث لتواجده خارج مصر.

ويعقد مجلس نقابة الصحفيين، اجتماعًا الأسبوع المقبل لبحث أزمة الصحفيين المعتدى عليهم، ومناقشة التقارير السنوية للجان المجلس وتحديد موعد حفل التفوق الصحفي.