‎شريف عامر يقتبس انفراد "مصراوي" دون ذكر مصدره

‎القاهرة - مصراوي:

‎استضاف الإعلامي شريف عامر ببرنامجه "يحدث في مصر"، على قناة "Mbc مصر"، أمس الخميس، الدكتورة إحسان حلمي، وهي أول دكتورة مصرية متخصصة في الذرة.

‎وعلى الرغم أن "مصراوي" انفرد يوم 12 ديسمبر الماضي، بنشر التفاصيل الكاملة لقصة الدكتورة "إحسان حلمي"، ليُعد أول وسيلة إعلامية تتواصل معها، وتسرد قصتها للرأي العام، إلا أن "شريف عامر" تجاهل ذكر ذلك في حلقته -إن عمدًا أو ناسيًا- وهو ما يضرب بشدة قواعد المهنية الإعلامية التي تتمسح فيها الفضائيات خلال الآونة الأخيرة.

‎واستعانت قناة البرنامج على موقع "يوتيوب" بنفس عنوان الحوار الذي نشره مصراوي قبل أيام مع الدكتورة إحسان حلمي، حيث نشر مصراوي فيديو الحوار الذي أجراه الكاتب الصحفي مجدي الجلاد تحت عنوان "مجدي الجلاد مع عالمة ذرّة (ساقطة قيد)"، وهو ما جاء مشابهًا بصورة واضحة مع عنوان الحوار الرئيسي لبرنامج "يحدث في مصر"، حيث ذكر "لقاء خاص مع إحسان حلمي.. أول دكتورة مصرية في الذرة وساقطة قيد في نظر الحكومة".

‎وخلال حوارها مع "مصراوي"، أمدتنا الدكتورة إحسان حلمي بوثائق ومستندات عدّة عن حياتها، وهو ما لجأ إليه فريق برنامج "يحدث في مصر"، للإعداد إلى الحلقة، قبل أن يعود البرنامج ليذكر أن هذه المعلومات "حصرية!."

‎وطالما اعتادت الوسائل الإعلامية المهنية على ذكر مصدر أخبارها، خاصة في الانفرادات التي تتميز بها، أو كما نُسميها في عالم الصحافة "الخبطات الصحفية"، لكن هذا لم يحدث ببرنامج "يحدث في مصر"، الذي حاول الظهور كأنه أول وسيلة إعلامية تلتقي بالدكتورة إحسان حلمي، على غير الحقيقة.

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