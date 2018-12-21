​وزير التنمية المحلية: مشروع "306" يساعد في خفض البطالة

كتب- إسلام ضيف:

أكد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، أهمية مشروع (306) المقام بمنطقة ألماظة، في خلق فرص عمل للشباب والمساعدة في تقليل معدلات البطالة، مشيرًا إلى اهتمام الوزارة بمشروعات الشباب وتوفير فرص عمل لهم وتحسين دخل الأسر بالمحافظات.

وذكر أن الوزارة توفر عبر برنامج "مشروعك" وصندوق التنمية المحلية قروضًا للشباب والمرأة لمساعدتهم في إقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر.

وقال شعراوي - خلال افتتاح موقع "شارع 306" بمنطقة ألماظة، الذي يتضمن تجميع مشروعات الشباب ورواد الأعمال ووحدات وعربات الطعام المتنقلة - إن القيادة السياسية مهتمة بالشباب باعتبارهم قوة دفع كبيرة، مؤكدًا أن كل مؤسسات الدولة تسعى للاستفادة من الطاقة الشبابية الموجودة في مصر وتوفير الإمكانيات لهم لإيجاد فرص عمل خاصة في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأشار وزير التنمية المحلية، إلى وجود تنسيق وتعاون مستمر مع وزارة الاستثمار والتعاون الدولى فيما يخص عدد كبير من المشروعات التي يتم تنفيذها على أرض المحافظات.